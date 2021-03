Una chica enseña a comprobar lo que Google sabe de sus usuarios: "Solo falta que me diga de qué voy a morir"

Cuando aceptamos las cookies al entrar en algún sitio web damos permiso a Google para que este tome datos como el idioma de nuestro navegador, intereses en función de la ubicación, que se guarde o no nuestro usuario...

Este gesto es algo que hacemos prácticamente de manera mecánica, pero no siempre nos paramos a pensar en las consecuencias que puede tener para nosotros apretar ese botón. No obstante, ahora, gracias al vídeo viral de una tiktoker más de uno se ha percatado de que el buscador recaba mucha más información de nosotros mismo de lo que podríamos llegar a imaginar.

¿Cómo comprobar la información que conoce Google de mí?

En esta lista podemos ver que Google conoce de ella su edad, género, los idiomas que habla y algunas de sus aficiones como, por ejemplo, la arquitectura. Que nuestro buscador sepa tantas cosas de nosotros es algo que ha aterrorizado a más de uno: "Solo falta que me diga de qué voy a morir...", dice uno de los usuarios que ha comprobado lo que Google sabe de él y se ha quedado sin palabras.

No obstante, no todos los buscadores han conseguido retratar tan bien a sus usuarios y algunos no han acertado en prácticamente ninguna de sus características, o eso han dejado por escrito ellos mismos en los comentarios del vídeo de TikTok que se ha vuelto viral: "Dice que tengo 44 años y en realidad acabo de cumplir 19. Se ha equivocado de cabo a rabo", escribe, por ejemplo, uno de los que ha comprobado su información en esta página web.