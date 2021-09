Una chica se va a estudiar fuera de casa y su padre le dedica un emotivo mensaje: "Te voy a echar mucho de menos"

Liyu comienza la universidad este año, es la primera vez que se irá de casa para vivir y estudiar en otro lugar y su padre ha querido mandarle un mensaje motivador en el que le desea que su etapa universitaria sea lo mejor posible: "Ya estás sola en Granada, Liyu. Ahora todo depende de ti. Espero de verdad que tengas mucha suerte y que te guste lo que vas a estudiar. Yo sé que si te gusta te irá bien, pero si ves que no es así y que eso no es lo que tú quieres, recuerda que por ejemplo yo también empecé una carrera que luego vi que no era lo que quería y me fui a otra", empieza escribiendo su padre.