Cuando te mudas a una nueva casa, aunque esta sea de alquiler, lo más normal es que la decores a tu gusto para poder sentirla como tu hogar. No obstante, muchas veces los propietarios ponen limitaciones a los inquilinos, para que estos no hagan, por ejemplo, agujeros en las paredes o cambien la distribución de los muebles.

"Cuando el propietario no está al día con el mantenimiento de la casa, tú te encargas de hacerlo y luego él la pone a la venta. Es genial", aseguró en el medio británico, donde también confesó que todavía no había encontrado otra casa a la que mudarse antes de que tenga que dejar la que habita actualmente, algo que le hace estar muy "furiosa".

Su vídeo viral no solo ha acaparado un gran número de visualizaciones y likes, sino también de comentarios, en los que se puede ver que no todo el mundo siente pena por lo que le ha ocurrido a Channay.

Sí que hay mucha gente que no ve justo que después de la gran inversión que ha hecho la chica, esta se quede sin casa, sin embargo, también hay quienes creen que tendría que haber sido más avispada y tener en cuenta que el piso no era de su propiedad antes de invertir tal cantidad de dinero en él: "Yo creía que era de público conocimiento que no es buena idea invertir en remodelar la casa que alquilas... Porque no es tuya", le dijo por ejemplo uno de sus seguidores.