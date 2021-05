Las mudanzas son siempre procesos eternos en los que muchas personas aprovechan para deshacerse de las cosas que tenían por casa pero ya no utilizan o piensan que no van a necesitar en su nuevo hogar. Pues bien, en este caso no sabemos si la tiktoker Jules Schreiner se estaba mudando, pero lo cierto es que quería deshacerse de su sofá y decidió venderlo, ya que estaba en buen estado.