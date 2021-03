A mediados del mes de febrero, la modelo Kendall Jenner compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de una sesión en la que posaba con un bikini muy, muy pequeño. La imagen enseguida se viralizó en las redes sociales, no solo por el impresionante cuerpo de Jenner, sino por el reducido tamaño del bikini con el que lo cubría.

Pero, que sea real no significa que no esconda algo extraño. Para poder lucir el chichikini con dignidad no es necesario ser supermodelo, como Kendall Jenner, pero sí tienes que cumplir con una serie de requisitos. Por decirlo más claramente, el chichikini es un poquito opresor.