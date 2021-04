Con el teletrabajo, las clases online y los confinamientos perimetrales las videollamadas han pasado a estar mucho más presentes en nuestro día a día que antes de la pandemia del coronavirus. El problema de estas es que muchas veces, sobre todo en pisos compartidos o pequeños, la persona que se tiene que quedar trabajando en casa o recibiendo clases no tiene espacio en su habitación y tiene que colocarse en alguno de los lugares comunes como puede ser, por ejemplo, el salón.

Sí, así es, al tiktoker TailoRedBits se le ha ocurrido una ingeniosa manera de poder pasar por detrás de su novia mientras esta está en una videollamada sin que se le vea , pero el resultado no ha sido tan positivo como él se esperaba. El joven, que quería pasar desapercibido, ha conseguido todo lo contrario.

Un traje verde para hacerse "invisible"

Este tiktoker se compró un traje verde croma para tratar de hacerse "invisible" y que los compañeros de trabajo de su novia no le vieran cuando pasase detrás de ella en las videollamadas; sin embargo, no ha conseguido en absoluto su objetivo.

En el vídeo, que titula irónicamente "ejecución impecable" se ve el traje verde antes de ponérselo, todo parece que va a salir bien, pero no es así. A continuación vemos justo el momento en el que el tiktoker aparece por detrás de su novia que está reunida. El joven quería aparecer con una taza en la mano para que los compañeros de su pareja vieran el vaso volando , la jugada no le salió como esperaba.

Y es que en el vídeo se ve claramente que el vaso no está volando por arte de magia, sino que es él el que lo sujeta vestido con un traje verde. Solo se volvieron invisibles algunas partes de su cuerpo y se olvidó de taparse la cara, así que su rostro se ve perfectamente.

No obstante, esto no es lo que más ha llamado la atención de sus seguidores, sino como su novia mantiene la compostura y en ningún momento se distrae de la reunión.

Otro momento viral por videollamada

Como hemos comentado anteriormente, este no ha sido el único momento que nos han regalado este año las videollamadas, ni mucho menos. A principios de febrero se volvió viral la videollamada de un juicio en directo en Texas (Estados Unidos).

"Estoy aquí en vivo, no soy un gato", tuvo que decir uno de los abogados, Ron Ponton, para demostrar que era él quien estaba en la videollamada y no su gato, ya que por error en Zoom se había puesto un filtro con la cara del felino. El abogado no entendía qué era lo que estaba ocurriendo y por qué en vez de su cara estaba viendo la del felino, es más, tuvo que ser el propio juez del juicio, Roy B. Ferguson, el que le explicase lo que estaba ocurriendo: "Sr. Ponton, creo que tiene un filtro activado", le dijo.