Su "hacker" es muy fan de BTS

Alejandro se dejó la cuenta de Gmail abierta en el ordenador de la universidad, pero tuvo suerte de que quienes se encontraron con esta no tenían ninguna mala intención; simplemente quisieron darle un toque de atención para que no le volviera a ocurrir.

Así que, lo que hicieron en este caso fue cambiarle la fotografía de perfil por una de la banda de K-pop BTS. Además, le enviaron desde su cuenta un correo en el que le decían lo siguiente: "Te has dejado al cuenta de Google en el ordenador virtual abierta, menos mal que solo soy una simple fan de BTS y que Jeon Jung-Kook, J-Hope y Jimin me tienen bendecida para ser buena persona", comienza diciendo su "hacker" en el correo electrónico.

Además, añade uno de los datos que más ha llamado la atención de los tuiteros que se han cruzado con esta publicación, ya que no viene muy a cuento en el mensaje: "Soy vegana". Y después concluye con lo siguiente: "Te he cerrado la cuenta, no te preocupes <3 Ten más cuidado la próxima o BTS vendrá a por ti".

Otra experiencia similar

Por ejemplo, Nano ha compartido una captura de pantalla con el siguiente mensaje: "Por favor no te dejes el correo abierto en clase, ya que mentes malévolas podrían utilizarlo para el mal. Me molesta mucho que lo dejes abierto, ya que no quiero ver la estúpida cara de tu hámster y me cuesta mucho cerrar".