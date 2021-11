Pues bien, encontrarte con todo tipo de objetos personales entra dentro de lo común, no obstante, lo verdaderamente espeluznante es encontrarte con habitaciones o estancias de la casa escondidas dentro de un armario o de cualquier otra forma y que, por tanto, no habrías descubierto si no llega a ser una pura casualidad como la que le llevó a Logan Hunter, un tiktoker estadounidense, a descubrir que detrás de una de las paredes de su despensa había unas escaleras tapiadas.