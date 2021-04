Un científico advierte de la peligrosidad de un nuevo reto que consiste en freír agua: "Entre la locura y el suicidio"

Este reto no tiene por qué provocar consecuencias negativas, a no ser que, según han explicado los expertos, la membrana de alginato de calcio (que utilizan para formar la esfera de agua que posteriormente fríen) se rompa o abra y el agua se derrame en el aceite caliente. Es al tocar el agua el aceite caliente cuando podría producirse una gran explosión y que el aceite hirviendo saltase alcanzando a quienes estén grabando el reto.

¡¿Freír agua?!

El doctor Christopher Cramer, miembro de la American Chemical Society, ha calificado este challenge, en unas declaraciones para el medio Daily Mail, como una práctica situada "en algún lugar entre la locura y el suicidio". Y, además, ha pedido por favor a todos aquellos que llegue su mensaje que no repliquen este challenge: "¡Dios mío, no hagáis esto!", ha exclamado.

Y es que el riesgo de que la bola de agua en contacto con el aceite es muy alto, ya que, según explica este experto, el aceite en una freidora está mucho más caliente que el punto de ebullición del agua. "El agua hierve (se convierte en el gas que llamamos vapor) a 100 ° C", dice Cramer. Y, cuando eso pasa, su volumen aumenta unas 1.500 veces.

¿De dónde sale esta idea?

Es más, dijo en ese momento que el método de preparación era "potencialmente muy peligroso" y lo llamó "la cosa frita más blanda que he probado en mi vida". "Si se filtra agua mientras la esfera se está friendo en aceite caliente, puede explotar enviando aceite hirviendo a todas partes", advirtió.

Otro reto peligroso de TikTok

Esta no es la primera vez que los expertos tienen que alertar de la peligrosidad de un reto de TikTok. Lo mismo ocurrió cuando se puso de moda por Halloween pegarse colmillos de vampiro. El reto de TikTok no consistía únicamente en aparecer con esta nueva dentadura, sino en pegársela tan fuerte que no se les despegase ni comiendo ni lavándose los dientes.