La comparación entre Mozart y Bad Bunny que enfada a los fans del puertorriqueño: "No sacó Safaera"

A alguien que por lo que sea no conozca las redes sociales le puedes explicar lo que son de maneras muy diferentes, pero jamás dirías de ellas que son un lugar tranquilo y todavía menos, si cabe, Twitter.

Es más, no solo resaltaba algunos de los hitos de Mozart, sino que lo comparaba con Bad Bunny dando a entender que el primero era mucho mejor que el segundo musicalmente hablando: "Wolfang Amadeus Mozart a los 3 años, distinguía con facilidad las sucesiones armónicas del clavicordio y tocaba de oído gran cantidad de melodías al piano, llegando a componer conciertos a los 5 años. Para que luego tú, vayas diciendo por ahí que Bad Bunny es Dios", escribió el tuitero en un primer tuit que acumula ya más de 4.100 retuits y 3.700 likes.

Los fans de Bad Bunny salen en su defensa

Pues bien, las palabras de El Gripao no han sentado nada bien a los fans de Bad Bunny que no están en absoluto de acuerdo con su comparación y lo han dejado bien claro en los miles de comentarios y tuits que han escrito al respecto. Es más, consiguieron que durante horas las palabras 'Bad Bunny' y 'Mozart' fuesen tendencia en Twitter.

La repercusión de este hilo ha sido mucho mayor de lo esperado, pero es que el conejo malo tiene una gran comunidad de fans repartida por todo el mundo que no dudó en sacar toda su artillería pesada para defender al reguetonero con uñas y dientes.

Está claro que los dos son grandes músicos que nacieron y vivieron en dos tiempos muy diferentes, es por eso que hay quienes piensan que son incomparables porque su música y sus situaciones vitales no tienen nada que ver; sin embargo, los fans del puertorriqueño más cabreados con el tuitero sí que buscaron y encontraron argumentos para resaltar sus virtudes frente a las de Mozart.

"Pero mozart no sacó Safaera, brother", "Lo de poner a competir cosas distintas para que gane tu caballo a su jirafa. Lo de: 'cierra tu mente a las cosas y ya te digo yo con lo que puedes disfrutar y con lo que no'. Como nadie ha vuelto a hacer lo de Mozart ya sólo vale Mozart (me flipa Mozart, por cierto)" o "Pues desde que Bad Bunny sacó 'Soy Peor' tu Wolfang Amadeus Mozart ha estao muy callaito", estas son algunas de las respuestas que ha recibido El Gripao por parte de los fans de Bad Bunny.