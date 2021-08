Un diseñador crea un vestido de novia a partir de 1.500 mascarillas quirúrgicas reutilizadas

Son muchas las parejas que tenían pensado casarse este año y que no han podido hacerlo por culpa del coronavirus . Nuestra vida ha cambiado por completo desde que comenzó la pandemia y durante meses nos hemos visto obligados por la situación sanitaria a cambiar las celebraciones y reuniones por cuarentenas, distancias de seguridad y mascarillas.

Las bodas han cambiado muchísimo a lo largo de estos meses y, por ejemplo, la cantidad de invitados ha ido variando en función de los casos de coronavirus que había en el país. No obstante, hay quien ha querido aprovechar esta "nueva normalidad" para adaptar su negocio a ella y una de estas personas ha sido el diseñador Tom Silverwood.

Pues bien, como las mascarillas quirúrgicas no pueden reciclarse, al diseñador se le ocurrió la genial idea de reutilizarlas y hacerlo de esta original manera: confeccionando un vestido de novia. Es más, según el texto que aparece en la página web, como no se pueden reciclar las mascarillas quirúrgicas, pues Tom Silverwood buscó una manera sostenible de darles una segunda vida.

No solo eso, sino que además el diseñador ha querido lanzar un mensaje sobre lo necesario que sigue siendo todavía a día de hoy cumplir con todas las medidas sanitarias; entre ellas, llevar puesta la mascarilla, ya que lo que quería con este diseño era no solo crear una prenda que simbolizara lo lejos que hemos llegado, tanto como industria unida y como nación, sino que también diera un buen uso a esas mascarillas que prácticamente no han sido utilizadas.