Emmy, la muñeca encantada que se mueve sin pilas y ha asustado a su dueña

Todavía parece que no es época de contar historias de terror o de hablar de muñecos diabólicos, quedan más de dos meses para que celebremos Halloween, pero hay criaturas que no descansan. Este es, por ejemplo, el caso de la muñeca diabólica de la usuaria de TikTok @rubiloxx.

A pesar de no tener puestas las pilas en su espalda, la muñeca no deja de moverse siempre en la misma dirección, hacia la pared donde se choca una y otra vez. Mueve las piernas prácticamente sin parar bajo la mirada de la tiktoker que graba como, efectivamente, la muñeca no tiene pilas.