El drama de encontrar piso en Madrid: 750 euros por subir a la habitación desde la encimera de la cocina

Llega el verano, se acaba el curso académico y con motivo de ello son muchos los universitarios que dejan sus pisos para buscar otro mejor. Que el precio del alquiler en grandes ciudades como Madrid y Barcelona ha subido notablemente en los últimos años y hay mucha gente que no se puede permitir vivir en pisos espaciosos es algo que ya sabíamos.

Es más, la mayoría de nosotros vivimos de alquiler porque no nos podemos permitir pagar una hipoteca , el 80,3% de los hogares compuestos por personas de entre 18 y 29 años son de alquiler, y aún así, según el Observatorio DESC y el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), solo el 23,5% de los jóvenes catalanes puede emanciparse y los que lo hacen deben dedicar hasta el 120% de su salario a pagar el alquiler.

A la mayoría de los jóvenes les cuesta tanto llegar a fin de mes, que a la hora de buscar piso no les queda otra opción que ir en busca de lo más barato. Este es, por ejemplo, el caso de Marina, una chica que estaba buscando un piso en Madrid y no ha dudado en compartir en su perfil de Twitter lo que ha encontrado por 750 euros, un precio que ya de primeras no podría pagar.