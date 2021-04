Hay estudiantes tan agobiados por la situación de ver que el examen que determinará si pueden estudiar o no lo que les gusta que se están planteando incluso si fue una buena decisión cursa bachillerato: "no hagas bachillerato, en serio, NO HAGÁIS BACHILLERATO", escribió por ejemplo Paula en un tuit que tiene ya más de 2.000 retuits y 9.400 likes.