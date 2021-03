Según el testimonio de Kassandra, que estuvo muerta clínicamente durante siete minutos cuando tenía 18 años, lo que ella vio no se parece "a lo que han vivido otras personas". Y es que sobre las experiencias cercanas a la muerte se ha hablado muchísimo, y más o menos todos tenemos la imagen de ese túnel oscuro con una luz al final en la que aparecen nuestros seres queridos para acompañarnos al más allá. Lo hemos visto en películas, en series y hasta en documentales.

Sin embargo, la joven experimentó algo diferente, según ella misma ha contado: "Estaba atascada en un túnel al principio y terminé en las estrellas. Podía ver la galaxia, el cosmos, todo. Pero mis ojos estaban cerrados, no podía abrirlos, no podía moverme", cuenta. "Pero no estaba asustada, estaba cómoda. Y aunque tenía los ojos cerrados, podía ver y sentir todo. Es muy difícil de explicar".