Le gasta una broma haciéndole creer que le es infiel y su respuesta descoloca a las redes: "Definitivamente confía en ti"

En esta red social podemos ver vídeos de todo tipo, desde bailes virales hasta profesores que explican matemáticas pasando por las bromas más divertidas; como es el caso del vídeo viral de Monica y Sam. Monica le gastó una broma a su pareja para hacerle creer que le estaba siendo infiel , pero él no lo entendió de esta manera.

La reacción tan inocente de Sam a la broma de su novia es lo que ha conquistado a otros usuarios de TikTok, que consideran que este no podría habérselo tomado de una manera más adorable y sana.

¿En qué consistía la broma?

Esta broma es bastante recurrente en TikTok y consiste en mandarle a tu pareja el siguiente mensaje: "Se está yendo ahora, puedes venir" para hacerle pensar que te has equivocado de persona y que le estás poniendo los cuernos porque en realidad ese mensaje deberías habérselo mandado a tu amante y no a él.

No obstante, Sam no interpretó el mensaje de esta manera, ni mucho menos. Lo normal es que cuando la pareja graba la reacción de la otra persona, esta esté enfadada o confundida por el mensaje que acaba de recibir, pero ese no fue en absoluto el caso de Sam.