Un giro inesperado

"Dejad a los niños y niñas expresarse y ser felices. Los juguetes y los gustos, no definen la orientación sexual y la orientación sexual no define, en absoluto, tu calidad de persona", concluye este post con el que esta organización quiere dirigirse a los padres para que estos dejen a sus hijos ser felices jugando a lo que ellos quieran jugar sin que esto tenga que significar absolutamente nada. Por desgracia, a la historia que cuenta esta organización LGTBI no hemos podido ponerle caras, porque en la fotografía elegida para ilustrar el post no aparecen ellos, sino el modelo Charlie Knepper y su novio.