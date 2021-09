La idea una chica para contarle a sus padres que es estríper: les prepara una presentación en PowerPoint

A veces contarles determinadas cosas a nuestros padres nos cuesta horrores. Para enfrentarse a momentos como esos, en ocasiones lo mejor es no pensar mucho en el tema y soltarlo de una. No obstante, este puede llegar a alargarse más de lo que nos gustaría, ya que, después del bombazo, siempre llegan las preguntas.

Pues bien, para dejarlo todo bien clarito desde un primer momento, hay otras opciones como, por ejemplo, crear un PowerPoint . Hemos cogido una experiencia increíble en la universidad y el instituto creando este tipo de documentos para presentarles los trabajos a los profesores, hacer uno de estos para informar a nuestros padres de aquello que no sabemos cómo contarles no nos va a costar nada.

No obstante, para que no se empiecen a preocupar en exceso cuando conozcan la noticia, les tranquiliza diciéndoles lo siguiente, desde un primer momento: "Antes de que empiecen a preocuparse, o se emocionen, este secreto pertenece a mi vida, no afecta a nadie. Lo que sí significa el secreto: soy talentosa, soy genial, soy poderosa. Lo que el secreto no significa: Estoy embarazada o en peligro".