Inazio Nieva relata lo desagradable que es salir de fiesta para las personas con discapacidad

"A mí me han pasado cosas al volver de fiesta que no son agradables para nadie", relata. "El alcohol no debe ser un comodín para humillar a otras personas", reflexiona. Sin embargo, él no se va a detener ante la mala educación de los demás: "Yo, aunque a veces pueda tener problemas, no me voy a quedar en casa, lo tengo claro. Tengo 22 años, como otra persona más, y me lo quiero pasar como otra persona más".