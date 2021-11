Indignación contra un hombre que piropea a una chica de 18 años en una calle de Bilbao: "No te ha pedido tu opinión"

Tras moverse el coche, puede verse que el hombre que va dentro no va solo, sino que va con otro chico de copiloto: "Dile a tu amigo que se controle un poco los nervios, que no es normal", incide esta chica.

El hombre sigue incidiendo en que no ha hecho nada malo al gritarle "bonica" desde el coche, pero ellas le increpan que, al no conocerla de nada no debería haberlo hecho ya que ella no le había pedido previamente una opinión sobre su físico. Además, la tiene 18 años, es decir, era mucho más joven que él.

"Hoy al mediodía en Ibarrekolanda. Una niña de 18 años está discutiendo con un hombre de 40 años. El chico del coche siguiendo a la chica. Me acerqué a la niña y le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que el hombre la llamó 'bonita' y la confrontó", escribe la joven en un primer tuit.

Han sido también muchas las personas que le han dejado mensajes de apoyo o han compartido que, por desgracia, también habían vivido experiencias similares: "Es que me dais asco. A mí también me ha pasado de ir a pleno centro de Zaragoza a las diez de la mañana a desayunar con mis chiquis y me han ido pitando y diciendo de todo. Da igual si es verano o invierno, si voy más tapada o menos. Y no, no nos podéis decir nada, pedazo de gilipollas".