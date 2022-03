Indignación en redes por la pregunta que hizo una profesora universitaria a una alumna: "No me lo podía creer"

La actitud de la docente no ha cabreado solo a Julia, sino también a muchas otras personas que han dejado comentarios al respecto en los tuits de la joven. Entre ellos se encuentra el de una amiga suya que quería saber cómo había reaccionado a esa imitación del acento murciano por parte de su profesora. Sin embargo, la alumna ha confesado que no supo cómo reaccionar y que se quedó callada: "Me he quedado sentada callada, es que no me lo podía creer… Ya cuando he salido de la clase he pensado en todo lo que debería haber soltado", asegura la joven.