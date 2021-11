"La modelo no está gorda, usa la talla 40": indignación con la última campaña publicitaria de una conocida marca de ropa

La influencer Monitily se encontró con la campaña mientras andaba por la calle y la criticó en sus redes sociales

La protagonista de la campaña se ha puesto en contacto con la influencer y ha asegurado que ella desconocía cómo se iba a utilizar su imagen

La marca de ropa ha asegurado que retirará la campaña en los próximos días y ha pedido disculpas públicamente

Son muchas las ocasiones en las que se han viralizado en las redes sociales discursos de personas que critican a determinadas marcas de ropa por sacar un tallaje tan limitado que es inaccesible para aquellos que utilizan más de una talla 42. Además, otra de las críticas más repetidas hacia esta industria es el hecho de lo mucho que varían las tallas de unas marcas a otras. Es más, incluso dentro de una misma marca de ropa, las tallas varían de un año a otro o de un diseño a otro.

Pues bien, aunque poco a poco el movimiento body positive va ganando popularidad y calando en la sociedad, todavía quedan muchos pasos que dar en esta dirección y un ejemplo de ello son campañas publicitarias como la que se ha vuelto viral estos días en las redes sociales.

Ha sido la marca de ropa Salsa la que ha sacado una campaña que no ha terminado de convencer a aquellas personas que se han encontrado con ella. Aunque la intención de esta campaña era buena, desde Salsa no han conseguido su objetivo, sino todo lo contrario, la crítica en redes sociales por parte de la influencer Monitily que se encontró con este cartel mientras iba caminando por la calle.

La respuesta de Monitily a la campaña

Monitily es una joven arquitecta, estudiante de Diseño de Moda e influencer que se ha topado con la campaña de Salsa, la cual no ha pasado en absoluto desapercibida para ella: "Me llaman gorda pero estoy proud to be true" ("me llaman gorda, pero estoy orgullosa de ser real")”, podía leerse en el cartel donde aparecía una modelo curvy.

Nada más encontrarse con este cartel por la calle, la influencer subió a sus historias de Instagram una foto del mismo con un texto en el que podía leerse lo siguiente: "Acabo de ver este cartel por la calle, que me ha llamado la atención desde lejos por la palabra GORDA que ocupa el ancho del cartel". En una segunda historia siguió diciendo: "La modelo no está GORDA, ni en mayúsculas ni en negrita: NO ESTÁ GORDA. Dejad de catalogar como gordas a modelos con una mínima curva en su cuerpo".

Además, esto no ha sido lo único que Monitily ha criticado del cartel, sino que también le ha llamado la atención el 'pero' que hay detrás de la palabra 'gorda': "No puedes hablar de 'orgullo' si detrás de la palabra 'gorda' hay un 'pero', porque entonces se transforma en un insulto lleno de condescendencia. Eres guapa, PERO eres gorda; eres un amor, PERO eres gorda; estás orgullosa, PERO eres gorda".

Vaqueros hasta la talla 44

Además, por si esto no fuera motivo suficiente para que se cabreen sus seguidores, la influencer se ha metido a la página web de la marca y ha descubierto algo que le ha indignado todavía más: los vaqueros que anunciaba la modelo solamente están disponibles hasta la talla 44. "El resultado es un anuncio desastroso. Una mujer que no es gorda a la que se le llama 'GORDA' como insulto mientras se le dice que tiene que estar orgullosa de ello… Eso sí, luego vas a la web y no hay tallaje para gordas. El chiste se cuenta solo", ha escrito Monitily en un post viral.

"Es desesperante, indignante y muy agotador ver campañas de moda que intentan 'subirse al carro' del movimiento body positive para llamar la atención de una forma tan forzada para que luego tengan un tallaje de lo más normativo", escribió Monitily en un post de Instagram que acumula ya más de 8.000 likes.

Van a retirar la campaña

La reivindicación de Monitily se ha vuelto tan viral que llegó hasta la modelo que la protagonizaba. Esta, se puso en contacto con la influencer y le confirmó que, además de usar una talla 40, ella desconocía que su imagen se iba a utilizar en una campaña como esa.

Ahora, tras el revuelo ocasionado, Salsa ha editado su post para pedir disculpas por lo ocurrido: "Hemos visto que ha surgido malestar por nuestra campaña, lo primero que queremos es pedir perdón y después explicaros que en ningún momento nuestra intención ha sido la de ofender a nadie, sino todo lo contrario, reivindicar la pluralidad".

