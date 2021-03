No obstante, hay quienes hablan abiertamente de ello, mientras que otros prefieren hacer como que toda su belleza física es en realidad natural; hay veces que esto puede llega a ser creíble porque el retoque no es muy evidente y otras en las que es obvio que esa persona está mintiendo.

La influencer se ha mostrado muy transparente y sincera con sus seguidores y ha compartido con ellos la inesperada complicación que tuvo hace algo más de una semana al ponerse bótox en la cara , a pesar de que no era la primera vez que lo hacía. Además, contar su experiencia le ha ayudado a ganar seguidores, ya que hay muchas personas siguiendo la evolución de su ojo que poco a poco parece ir mejorando.

¿Qué le ha pasado a Withney?

No es la primera vez que Withney habla abiertamente de los retoques estéticos que se ha hecho en la cara, pero nunca antes había hablado de estos para mostrar un desastre como el que le ha causado su último tratamiento.

La influencer ha grabado una serie de historias, que ha dejado destacadas en su perfil de Instagram, en las que no solo se sincera con sus seguidores y les cuenta abiertamente lo que le ha ocurrido en el ojo, sino que también las ha aprovechado para resolver algunas preguntas que estos le han ido haciendo.

Hace 10 días que subió a TikTok su primera publicación con uno de los ojos más cerrado que el otro por el bótox junto a la pregunta: "¿Alguna vez te has preguntado cómo sería una chapuza con bótox en el ojo?". Y es que uno de los párpados de la influencer está mucho más cerrado que el otro tras hacerse un retoque estético.

No era la primera vez que se ponía bótox

El problema fue, según ella misma ha contado en sus historias, que no le pincharon el bótox en el músculo indicado o se le movió de este a otro y eso fue lo que hizo que, en vez de subir su ceja, el párpado se le haya quedado mucho más caído.

No obstante, ahora no le queda otra opción que esperar a que se le baje en unas dos o tres semanas el hinchazón del bótox y el desastre estético empiece a ser menos evidente; ya que este material no se puede retirar ni disolver. En el siguiente vídeo puedes ver cómo se le ha quedado el ojo: