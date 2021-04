Ahora, al recibir la segunda dosis de la vacuna hemos visto que por fin muchos abuelos han podido abrazar a sus nietos y reencontrarse con sus seres queridos. Y es que, aunque todavía no nos podemos relajar, la vacuna está trayendo la felicidad y tranquilidad a miles de hogares, y si no que le pregunten a Elena, una sanitaria que al llamar a uno de sus pacientes para informarle de que le iban a poner la vacuna ha escuchado una de las respuestas más emocionantes posibles.

La reacción que cualquier sanitario se merece

"Llamo a un hombre para darle cita para la vacuna del covid: - Buenas le llamo del centro de salud para la vacunación con astrazeneca. + LOLI QUE ME VACUNAN LOLI QUE ME HAN LLAMAO QUE ME VAN A VACUNAR LOLI LOLI QUE ESTO SE ACABA LOLI *llora*", ha escrito Elena para recrear la conversación telefónica con su paciente que no podía estar más entusiasmado por la buenísima noticia.