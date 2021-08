La iniciativa solidaria de un bar de Gran Canaria para no tirar a la basura la comida que les sobra

La propietaria de Delizia ha asegurado en una entrevista a COPE Gran Canaria que, aunque no sabe quiénes son aquellos que cada día recogen la comida de la caja, siempre que llegan a la mañana siguiente al restaurante se la encuentran algo más vacía: "Nosotros no sabemos quiénes van a recogerlo. Lo que sí sabemos es que lo que dejamos en la caja al día siguiente no está. Solemos dejar unos 15 productos o más y cuando llegamos por la mañana no suele quedar mucho. No sé decirte cuánta gente lo recoge, ya que lo dejamos ahí en la caja de cartón y nos vamos a casa".