Un instituto edita las fotos de su anuario para tapar el escote de las alumnas: "Están avergonzando a las niñas"

Las quejas de los padres y alumnos

Una de las estudiantes afectadas por el retoque de las fotografías dio una entrevista a The New York Times en la que explica cuál fue su reacción al ver su foto en el anuario y cómo le hizo sentirse esto: "Deben reconocer que están haciendo que las niñas se sientan avergonzadas de sus cuerpos" , dijo Riley O’Keefe, una de las afectadas que tiene tan solo 15 años.

También se ha pronunciado, según The New York Times, Tim Forson, el responsable de educación del distrito, que reconoce que "no se revisaron suficientemente los pasos que se dieron antes de que se tomara la decisión de editar algunas fotografías de los estudiantes. Es decepcionante tener que abordar esta situación". Además, según Forson, "nunca ha habido la intención de avergonzar a un alumno por la ropa que usa. Desafortunadamente, estamos aprendiendo una valiosa lección sobre la importancia del proceso y entendemos que la intención no siempre es el resultado".