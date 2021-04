Hay dos tipos de personas: las que se leen los manuales de instrucciones antes de usar un nuevo aparato y los que se creen más listos que nadie y prefieren deducir cómo van las cosas, y si sale mal, pues ya se lamentarán después, pero si sale bien... ¡más listos todavía! Lo que no podíamos imaginarnos es que un objeto tan cotidiano y elemental necesitase instrucciones. Nos estamos refiriendo a la escobilla del váter.

Eso sí, la escobilla era tan sencilla, práctica y útil que enseguida se popularizó su uso. Vamos, que en cuanto la veías, saltaba a la vista para qué servía y cómo debía ser usada, así que, podría decirse, no necesitaba manual de instrucciones.

Sin embargo, en Ikea todo va acompañado de, al menos, una ilustración que te explica el montaje del mueble o utensilio que acabas de comprar, y la escobilla del váter no iba a ser menos. Lo que pasa es que, en general, es tan absurdo que te enseñen a usar una escobilla ... ¡que las instrucciones se han vuelto virales en Twitter!

"Imaginaros el concepto de nosotros que tendrán en Ikea para que hayan llegado a imprimir esto...", escribió @ahoramelodices en un tuit que ha superado los 9.000 me gusta. Y lo más fuerte de todo esto no es que existan las instrucciones de uso de la escobilla del váter, es la cantidad de comentarios que otros usuarios escribieron comentando que... bueno, al parecer no todo el mundo usa este objeto de la misma forma.