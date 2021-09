En TikTok estamos acostumbrados a ver vídeos de bailes virales o challenges de todo tipo, pero normalmente no nos encontramos con vídeos como los que sube a su perfil Auri Kananen, una joven de 27 años, que vive en la ciudad de Tampere , al sur de Finlandia.

Esta tiktoker acumula ya más de 4,2 millones de seguidores en esta red social y son muchísimos los vídeos que ha subido, la gran mayoría de ellos con la misma temática: la limpieza de casas. Así es, esta joven se dedica a limpiar viviendas que están sucisimas porque no han sido limpiadas en mucho tiempo. Ella se define a sí misma en su biografía de TikTok como "la reina de la limpieza" y viendo sus vídeos no tenemos ninguna duda de que esta descripción encaja con ella a la perfección.

La joven tiktoker ha contado a la agencia de noticias Jam Press que no siempre cobra por los trabajos que hace: "Lo hago gratis en los casos que más lo necesitan. Me gusta hacer trabajos voluntarios de muchos tipos y la limpieza es uno de éstos".

Es más, por ejemplo en el caso de su vídeo viral, en el que le limpió la casa a dos personas mayores, lo hizo gratis: "Esta encantadora señora lloraba de felicidad". Y es que no es para menos, ya que no tiene nada qué ver el resultado con cómo tenía el piso antes de que entrara a limpiarlo. "Tienen más de 80 años. No contaban con nadie que los asistiera".