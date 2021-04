Un joven se opera hasta nueve veces la cara y muestra todo el proceso en sus redes sociales: "Guapo y sin dolor"

Las operaciones estéticas están a la orden del día, cada vez son más las personas que se someten a este tipo de cirugías y hablan abiertamente de ellas sin ningún tipo de tapujos. Es más, para no crear falsos mitos estéticos, es muy importante que las personas que son, por ejemplo, influyentes en las redes sociales reconozcan que se han operado.

Aunque intentemos que esto no suceda, muchas veces no nos damos cuenta y acabamos comparándonos con los famosos que seguimos en Instagram, sin acordarnos de que existen aplicaciones para retocar las fotografías, las operaciones estéticas o el maquillaje.

El cambio de cómo era hace tres años a como es ahora es brutal, no parece la misma persona y para ello ha tenido que pasar por quirófano hasta nueve veces, además de ponerse aparato en los dientes para colocarlos y cerrar algunos huecos como, por ejemplo, el que había entre sus incisivos frontales.

Está irreconocible

El joven no era feliz con su antigua cara, no le gustaba y hace tres años decidió comenzar un largo camino de operaciones estéticas gracias al cual por fin es feliz con su rostro. Es más, está tan contento con el resultado que ha grabado varios vídeos al respecto y los ha compartido en su perfil de TikTok.

En los últimos años, el joven tiktoker no ha dejado de verse mejor y mejor. Ha podido operarse todo lo que no le gustaba de sí mismo y está encantado con el resultado, no hay más que ver los vídeos de su cuenta de TikTok y lo feliz que aparece en ellos.