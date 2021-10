Lola Índigo, Miguel Bernardeau o Dani Marrero, sobre la importancia de cuidar la salud mental: "Hay que pedir ayuda"

Otro mensaje muy aplaudido ha sido el de Rozalén que ha explicado en Instagram qué fue lo que le llevó a estudiar psicología: "Me fascinaba la idea de conocer más sobre la mente y el comportamiento humano. Y la vida me va enseñando que sólo nos acercaremos a la plenitud del alma y a la calma conociéndonos, pidiendo ayuda y buscando herramientas cuando no las tenemos. La valentía es reconocerse vulnerable. Y querer mejorar… Cuánto le debo a mis profesores, a los libros y a los psicólogos y terapeutas que me iluminan cuando no veo la luz".