Nuria Pajares justifica el gasto en el 'luisvi'

"Después de ver a mi hija María, un año encerrada en su habitación, con el confinamiento, hacer un bachillerato, sacar buenas notas y una selectividad. Tener una niña con casi depresión por culpa del covid sin poder ver a su novio, a sus amigas. Que no le tocaba con casi 18 años, no le tocaba, pobrecita, y que su madre haya querido llegar el último día que hacía el último examen de selectividad y comprarle un bolso que vale igual que un móvil... Porque un bolso, no nos olvidemos, es una pequeña joya. Y una joya se la puede regalar su novio, pero yo consideré que un bolso también se lo puede regalar su madre. Y yo quise regalarle un pequeño bolso que vale 1.100 euros, chicos. ¿Qué hacemos?". Este es el discurso que se ha marcado Nuria Pajares dedicado a todas esas personas que la han criticado tanto en los últimos días.