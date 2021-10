Marina Yers anima a sus seguidores a que acudan a la manifestación del sábado por la subida del precio de la luz

Es precisamente por eso, por el malestar general entre la población que ha causado la subida del precio de la luz, que se han convocado el próximo sábado 23 de octubre manifestaciones en Madrid y Barcelona. Pues bien, entre los asistentes a la manifestación de Madrid estará la influencer Marina Yers, que aunque ha asegurado que ella no tiene problemas para pagarla, considera que si no nos unimos todos en esta protesta es mucho más difícil conseguir que cambien las cosas.

La influencer no solo ha asegurado que ella estará en la manifestación de Madrid, sino que ha subido un post a Instagram con el que pretende animar a sus seguidores a que también vayan a esta protesta. Para ello, ha subido un vídeo que acumula ya más de 160.000 visualizaciones acompañado de un texto en el que se ha mostrado muy sincera: "Repito, da igual de que partido o ideología seas, yo aquí no vengo a observar eso, de hecho ni si quiera opino sobre política".

Además, ha asegurado que aunque a ella no le afecta directamente la subida del precio de la luz, hasta el punto de no poder llegar a final de mes, sí que es una situación con la que empatiza y le duele mucho ver cómo otras personas se están suicidando por no poder pagar sus deudas, esto es algo que le contó a través de un audio de Instagram Raúl Castañeda: "Yo he sufrido, además, algo muy duro y es que varios de mis clientes se han suicidado por culpa de las deudas y eso no se lo puedo perdonar a nadie".