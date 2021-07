Marina Yers ha vuelto a publicar un vídeo de lo más polémico en sus redes sociales y ha sido muy criticada

Mara Jiménez y Enfermera Enfurecida consideran que las palabras de la influencer son muy peligrosas

Todo lo que dice Marina Yers tiene una gran repercusión porque le siguen más de un millón y medio de personas

Marina Yers es una de las influencers más polémicas. Todos recordaremos su famoso vídeo asegurando que el agua deshidrata, que la numerología es una ciencia o cuando dijo que lo que nos habían contado sobre el coronavirus no era cierto y nos habían lavado la cabeza. Sin embargo, de esta última afirmación acabó retractándose y pidiendo disculpas al respecto.

La joven influencer tiene un millón y medio de seguidores solo en Instagram y es muy activa en esta red social, donde sube tanto publicaciones como historias. Pues bien, ha sido precisamente uno de los últimos vídeos que ha subido a sus historias el que ha desatado la polémica en redes sociales.

"No sé si os pasa esto a vosotros, pero a mí últimamente me encanta vomitar, vomito como una vez cada dos días y siento que me limpio por dentro, es como, no sé, muy guay", dijo en un vídeo que compartió a su millón y medio de seguidores. Ahora, este se ha vuelto viral en Twitter y son muchas las personas que han compartido su vídeo en esta red social para criticar el contenido del mismo y explicar por qué con sus palabras está fomentando un Trastorno de la Conducta Alimentaria como podría ser la bulimia.

"Yo empecé así con el TCA, porque lo vi en internet"

Este mensaje ha llegado, como mínimo, al millón y medio de personas que le siguen en Instagram. Ahora, han sido muchos los que tanto en Twitter como en Instagram han avisado de lo peligroso que puede llegar a ser que una influencer con tantísima repercusión, como es el caso de Marina Yers, diga que vomitar cada dos días es "muy guay" y que le encanta hacerlo.

Una de estas personas que ha hecho hincapié en lo irresponsable que es el mensaje de Marina es la tiktoker e influencer Mara Jiménez, conocida por sus vídeos de 'Gente gorda haciendo cosas, ¿dígame?'. Ella le ha dedicado unas historias de Instagram en las que recalca que no puede entender que "alguien con el alcance que tiene ella no se de cuenta de lo rigurosa que tiene que ser en el contenido".

"Te ven 1,5 millones de personas, de los cuales la mayoría son adolescentes", ha asegurado y ha apelado a la responsabilidad en redes sociales de las personas que tienen tantísimo alcance: "Esto me parece tan denigrante, 1,5 millones de personas y utilizas así tu alcance cuando hay personas muriéndose por esto".

Por último, la tiktoker, muy afectada por este tema, asegura que ella empezó "a vomitar así, yo empecé con el TCA porque lo vi en Internet". "Que esto es muy serio joder, que esto es muy serio, que no es un juego". Por último, ha querido dirigirse a todas aquellas personas a las cuales las palabras de Marina Yers le hayan podido animar a vomitar: "No os penséis que si vais a vomitar os vais a sentir mejor porque por ahí se empieza, no hagáis caso. Si tenéis cualquier problema con vuestro cuerpo buscad ayuda profesional".

Twitter también enfurece

Además de Mara Jiménez, han sido muchos los que han criticado el discurso de Marina Yers en Twitter. "Lo último de Marina Yers me parece vejatorio, humillante, imprudente y sobre todo doloroso. Esto SÍ es fomentar un TCA, un trastorno que incluso te puede conllevar la muerte. No tengo palabras", escribió @irainexpugnable en su perfil.

Esta chica está pasando por esto en primera persona y por eso le parece tan peligroso el discurso de la influencer: "Para las personas que estamos pasando por esto es tremendamente doloroso. Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es una cárcel mental, un infierno en la tierra". "Sinceramente no me da la gana que haya otra generación de niñas que crezca normalizando vomitar y otras conductas compensatorias por irresponsables como ella".

Enfermera Saturada también ha puesto un tuit sobre este tema: "Marina Yers. Un millón y medio de seguidores en Instagram. Los Trastornos de Conducta Alimentaria son algo MUY serio y MUY grave".

Otra de sus polémicas

La infuencer dijo a sus seguidores que lo que nos habían contado sobre el coronavirus no era cierto y nos habían lavado la cabeza. No obstante, ante la repercusión de sus palabras, publicó una serie de stories en su cuenta de Instagram en los que, primero, se retractaba de su mensaje y después animaba a la gente a cumplir las normas sanitarias.