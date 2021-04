La mujer con las uñas más largas del mundo se las corta después de dejarlas crecer durante 30 años

30 años dejándolas crecer

Esta mujer estadounidense decidió hace unos 30 años no cortarse las uñas y ver hasta donde crecían. Y hay que reconocer que ha aguantado bastante, pues no se las cortado en todo este tiempo y, además, ha conseguido mantenerlas a la misma altura y llevarlas perfectamente decoradas en todo momento. Tanto le gustaba haber batido un récord mundial que animó a otros amantes de las uñas largas a probar y dejarlas crecer y se les apetecía. ¡Ayanna daba hasta consejos para conseguir tener unas uñas como las suyas!

Entre las cosas que recomienda están la paciencia , porque tardarán mucho en crecer y hay que saber que no estarán larguísimas de un año para otro, y una personalidad muy fuerte . Advierte que habrá mucha gente que no lo entienda, que mire mal hacia tus manos y que te haga muchas preguntas en el sitio menos esperado. ¡Seguro que habrá escuchado las mismas dudas miles de veces!

¿Por qué ha decidido acabar con ellas?

Pero no son las miradas ajenas ni los comentarios de los demás la razón por la que Ayanna ha decidido cortarse las uñas. El verdadero motivo es que comenzaban a suponer un problema para ella, pues tenía que estar constantemente pensando en cómo coger las cosas o moverse para evitar hacerse daño o romper objetos: "Con mis movimientos tengo que ser muy cuidadosa [...] Constantemente estoy preparándome para mi siguiente movimiento, pues tengo que asegurarme de no herirme con las uñas".

"Estoy lista para una nueva vida. Sé que las voy a extrañar, pero ya es hora de que se vayan. Estoy casi cansada de ellas", ha explicado esta mujer texana, que ha confesado que siente que son sus "bebés" después de tanto tiempo a su lado. Aunque Ayanna no tiene que estar triste, pues ahora que se las ha cortado podrá ir a verlas al museo Ripley's Believe It or Not! en Orlando (Florida), donde se conservarán a partir de ahora.