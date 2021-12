Natalia relata, entre lágrimas, su experiencia 10 meses después de pasar el coronavirus: "La comida me sabe a basura"

Una vez se hubo recuperado del todo, se dio cuenta de que lo que no había recuperado en absoluto eran tanto el olfato como el gusto. No obstante, lo que le pasaba no era que los hubiera perdido (algo bastante común entre aquellas personas que han contraído el virus), sino que ella, en vez de notar el olor y el sabor real de los alimentos, empezó a percibirlos de manera muy desagradable.

No obstante, ese no fue el mayor de sus problemas, ya que lo que se ha extendido en el tiempo han sido tanto la parosmia como la disgeusia: "Un médico me dijo que si no mejoraba en el plazo de un año, existía la posibilidad de que no me recuperara nunca. Faltan dos meses, y no va a desaparecer", explicó Natalia desesperada.