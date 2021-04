Gloria tiene 84 años y no entiende muy bien lo que le quiere decir WhatsApp con "descarga fallida"

La mujer quería enviarle una foto a su vecina Rocío y al no poder, le dejó una nota en el buzón explicándoselo

Rocío quiso compartir esta tierna anécdota en Twitter y se ha hecho viral: "¡A ver cómo le explico yo ahora esto a Gloria!", explica a Yasss

Si eres una de esas personas que cuando abrió TikTok por primera vez pensó: "pero... ¿esto cómo funciona? ¿cómo me hago un vídeo?" seguro que esta historia te ablandará tu corazón. Gloria es una mujer de 84 años que vive en un edificio del barrio de Bellas Vistas en Madrid. Rocío es su vecina, y ambas estrecharon lazos durante el confinamiento del pasado 2020 cuando ella se prestó a ayudarle con la compra y con su perro, Rambo. La joven treintañera se encargó de pasearlo durante las semanas más duras de la pandemia para que Gloria no corriera ningún riesgo. Desde entonces mantienen una bonita relación de vecinas y se ponen al día, sobre todo, a través de WhatsApp.

¡Ya es de admirar que una mujer de 84 años tenga ganas de aprender a usar un smarphone y sepa comunicarse con sus seres queridos usando la app de mensajería WhatsApp! Porque aquí todos hemos tenido algún percance con la tecnología a diario que nos ha dejado un poco confusos, y hemos googleado dudas que nos avergonzarían confesas delante de nuestros amigos; por eso nos ha llegado tan dentro del corazón la nota que Gloria le dejó a su vecina cuando WhatsApp le falló.

Rocío la ha compartido en Twitter para celebrar que, por suerte, aún podemos ser un poquito analógicos de vez en cuando. ¡Y su tuit se ha vuelto viral!

"Mi vecina Gloria de 84 años me ha metido una carta en el buzón para explicarme que me quiere mandar al WhatsApp una foto de su perro Rambo pero que no puede porque le sale “descarga fallida”. Siempre nos quedará el mundo analógico", escribía Rocío.

La nota, escrita a mano, venía acompañada de un sobre en el que ponía "Para Rocío, de parte de Gloria y Rambo". El mensaje escrito es el siguiente: "No te llamo para no distraerte de tu "curro". Al contactar, me sale una imagen borros, con esta nota "Descarga fallida. No se puede encontrar este archivo. Pídele a Rocío que lo reenvíe". Vamos a ver si se arregla el problema, chata. Un abrazote, Gloria".

¡Morimos de amor! Por supuesto, este tuit se ha viralizado rápidamente en la red social, superando los 12.000 likes. Muchas personas han contestado con mensajes de amor para Gloria: "Qué bonita es", "Venga hoy empieza el día con un poco de esperanza en la humanidad", "Qué genial, hace tiempo que no veía una carta escrita a puño. Hemos dejado ir muchas cosas, a veces sin querer" o "Me declaro fan incondicional de esta señora", han sido algunos de ellos. Además, a usuarios les ha llegado al 'cora' la ternura de Gloria, que incluso les ha recordado a sus propios abuelos: "Me ha recordado también a la letra de mi yaya, a los 70 y pico empezó a dar clases por las tardes para aprender a escribir".

Ante el éxito de su tuit, Rocío quiso compartir también la foto cuya descarga fallida inició todo esto para no dejar a la gente con la intriga:

¡Ahí está Rambo más tranquilo que nadie! ¡Sin saber que su divertida foto sería vista por miles de personas! "Lindo Rambo y linda tu Vecina", comentaban en Twitter. Sin saberlo, Gloria y Rambo se han convertido en estrellas por un día y Rocío no deja de flipar su tuit: "La verdad que no me esperaba para nada esta repercusión. No para, no para. ¡A ver cómo le explico yo esto ahora a Gloría (ríe)!", cuenta a Yasss.