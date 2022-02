Una pareja se queda encerrada en un centro comercial tras quedarse dormidos en el cine: "Manden ayuda"

¿Alguna vez has ido al cine y te ha dado miedo quedarte dormido durante la proyección de la película por si nadie se daba cuenta de ello y tenías que quedarte en una butaca durante toda la noche? Pues bien, aunque parezca increíble, esto es algo que puede sucederte y le ha ocurrido a una pareja en Ciudad de México.

Esta terminó y no se despertaron, tampoco nadie se acercó a sus asientos para informarles de que tenían que abandonar la sala. Así que, las horas fueron pasando y a las 3 de la mañana fueron conscientes de que se habían quedado dormidos al abrir los ojos y descubrir que la sala estaba completamente vacía.

Pero no solo eso, cuando salieron del cine se dieron cuenta de que tampoco había nadie en el centro comercial. Todos los comercios estaban cerrados y empezaron a buscar a alguien de seguridad que pudiera ayudarles a salir de allí. Esta peripecia, decidieron grabarla y subirla a su perfil de TikTok, donde el vídeo acumula ya casi cinco millones de visualizaciones: "Nos quedamos dormidos en el cine. Son las tres de la mañana, no hay nadie y no sabemos cómo salir. Envíen ayuda, por favor. Estamos perdidos", dicen en el vídeo.