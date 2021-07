Karen está escribiendo su tesis para conseguir el posgrado en biología, pero durante la pandemia tuvo una hija, y cuando tuvo que volver a la universidad, al principio, no sabía muy bien qué hacer con ella, ya que no tenía a nadie que se pudiera hacer cargo de la niña cuando ella estuviera fuera, no tenía dinero para pagar a una cuidadora y su marido tenía que hacerse cargo de otros trabajos.

Este fue, por ejemplo, el caso de Génesis, una chica que se quedó embarazada con 16 años. "Mis padres me apoyaron gradualmente", confiesa. La madre de Génesis, que ya sospechaba que algo sucedía, no aceptó muy bien la noticia. "Mi madre me decía que no era el momento para tenerlo. Yo estaba triste, pero también emocionada al pensar que había una vida dentro de mí". Con su padre no fue diferente. "Mi padre ese día salió de casa y no volvió hasta por la noche. No me quería ni mirar a la cara".