Cuando pierdes un perro, lo normal es salir a buscarlo por tu municipio y los alrededores del mismo. No obstante, en ocasiones, por mucho que lo busques no puedes encontrarlo y eso es lo que le pasó a este hombre. No obstante, esta misma semana, casi siete años después de que Dico desapareciera, una mujer, Pepa Tenorio, se lo ha encontrado por casualidad en mitad de la carretera.