"No es un Luisvi, es un Nachovi": El bolso de Rosalía con un pene dorado que ha triunfado en las redes

Si alguien puede todavía sorprendernos con sus estilismos, complementos y cambios de look, esta es Rosalía. Con cada aparición que hace la cantante en sus redes sociales consigue dejarnos sin palabras y en su última publicación, coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBI no iba a ser menos.

A Rosalía le encanta arriesgar y cambiar de look constantemente. Se atrevió durante la cuarentena a cortarse ella misma el flequillo en casa, se puso unos grillz en los dientes que ya se ha quitado, ha cambiado varias veces de color de pelo… A la catalana no se le ha escapado ninguna tendencia en los últimos años y en el siguiente vídeo repasamos sus cambios de look más llamativos.