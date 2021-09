Sarah, una joven que nació sin brazos y es capaz de hacerlo todo con los pies: desde comer hasta quitarse el sujetador

Con sus pies es capaz de hacer casi cualquier cosa, según ha contado en una entrevista a la revista 'Mirror' : "Puedo hacer cualquier cosa con los pies siempre que no lleve zapatos. Me maquillo, me visto, cocino, me ducho y cuido a Lilia", su hija de dos años.

No obstante, su hija ya tiene dos años y ha podido estar siempre ahí para lo que ella ha necesitado: "Ahora tengo dos años de experiencia y puedo hacer todo con mi hija. Me coge de la manga cuando vamos por la calle, es increíble, me agarra como si fuera una mano", ha asegurado en la entrevista, ya que la pequeña no entiende todavía que su madre no tiene una mano de la que poder tirar.