Victoria no se amedrentó ante el intruso, pero sí que pasó un mal rato, lleno de tensión, pues no se esperaba para nada que un hombre irrumpiese en su casa. Los suscritores que estaban siguiendo el directo tampoco lo pasaron bien, pues se mostraron muy preocupados por lo que estaba ocurriendo, ya que el intruso llegó a golpear entre gritos el equipo de la streamer, tirando su ordenador al suelo e impidiendo que sus fans vieran a Victoria, pues poco después del fuerte golpe se congeló la imagen y se interrumpió la transmisión.

El de Victoria no ha sido el único incidente en directo que hemos conocido a lo largo del último año, cuando las videollamadas se han convertido en parte de nuestra rutina y las retransmisiones en Twitch se han hecho muy populares . Una de las noticias más destacadas fue la de una joven ecuatoriana a la que robaron en casa mientras asistía a una clase de manera virtual .

Y otra historia que se hizo viral pero por las risas que generó fue la de un abogado estadounidense, Ron Ponton, que estaba participando en un juicio a través de Zoom cuando se dio cuenta de que su imagen no aparecía en pantalla, sino que en su lugar se podía ver la del filtro de un gato. "Estoy aquí en vivo, no soy un gato", tuvo que declarar Ponton para dar fe de que estaba presente y que no había sido reemplazado por su gato.