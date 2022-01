No obstante, es cierto que al estar en casa las personas que trabajan desde allí tienen muchas más distracciones. Que si aprovechas para poner la lavadora, fregar los platos, perder el tiempo navegando en internet… Es por eso que hay empresas que han implementado sistemas de control para comprobar que sus empleados no pasan más tiempo del conveniente alejados del ordenador.

Ha sido Leah la que ha desvelado este truco en su perfil de TikTok y para ello utiliza un pequeño dispositivo, similar a un motor que la joven coloca debajo del ratón, de esta manera, consigue que este no pare de moverse y, por tanto, el sistema detecte el movimiento y piense que la joven está "activa", aunque no sea cierto.

"Al trabajar de forma remota, mis colegas no podían 'ver' físicamente cuando me levantaba para ir al baño o almorzar. O incluso tomarme 30 minutos para descansar en el sofá. Me sentía paranoica por si la gente pensaba que no estaba trabajando, especialmente porque sentía que estaba trabajando más que nunca", explica la tiktoker en su vídeo viral, el cual ha gustado a más de 264.000 personas.