El truco de una joven para reformar el cuarto de baño por menos de diez euros: "No tardé ni una hora"

Cuando cambiamos de casa y nos vamos a vivir a un piso de alquiler es muy probable que la decoración de este no nos guste en absoluto o que haya ciertas partes de la casa que no nos acaben de convencer. No obstante, reformar un piso es muy caro y si los jóvenes no tenemos dinero para independizarnos, mucho menos para reformar el piso de nuestros caseros.