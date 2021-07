'Tú me dejaste de escanciar': la versión asturiana de la canción de C. Tangana que triunfa en las redes

Sidra de Asturias ha lanzado una versión de 'Tú me dejaste de querer' muy asturiana

Tanto la canción como el videoclip están siendo todo un éxito en redes sociales y en YouTube tiene ya casi 60.000 reproducciones

Desde que C. Tangana sacó la canción 'Tú me dejaste de querer', no hemos podido dejar de escucharla, cantarla y bailarla. El madrileño sacó su disco homónimo el 26 de febrero y, aunque ya han pasado más de cinco meses desde el lanzamiento, su música sigue sonando por todas partes y sus canciones se han convertido en algunas de las más escuchadas del verano.

De cantarla una y otra vez nos sabemos la letra de memoria, unos versos que nada más escucharlos por primera vez no pasaron en absoluto desapercibidos, ya que muchos de sus fans pensaron que iban dirigidos a Rosalía, quien fue su novia hasta 2018. Por si no tenías ni idea de esta relación y esto te pilla de nuevas, en este vídeo te resumimos muy rápidamente la relación de amor-odio entre Rosalía y C. Tangana.

No obstante, ahora, está rulando por internet una nueva versión de la canción interpretada, esta vez, por un asturiano. Así es, parece que Asturias ha querido apropiarse de la famosísima canción de C. Tangana y el consejo regulador de la denominación de origen protegida Sidra de Asturias ha sido el encargado de hacerlo.

Sidra de Asturias ha lanzado una canción, interpretada por C. Magaya, el C. Tangana asturiano, versionando 'Tú me dejaste de querer', título que ha mutado a 'Tú me dejaste de escanciar'.

Es más, hace cinco días que la canción y el videoclip están disponibles en YouTube y acumula ya casi 60.000 visualizaciones y solamente comentarios positivos alabando el arte que tienen los que han versionado la canción.

Una letra de lo más ingeniosa

Esta canción es la melodía perfecta que cualquier asturiano (y no asturiano) necesita para acompañar una quedada con amigos y brindar con sidra. "Tú me dejaste de escanciar cuando te necesitaba. Cuando más sed tenía, no salías de la barra", empieza diciendo la canción que está arrasando en Twitter.

"Tú me dejaste de escanciar cuando menos lo esperaba. Cuando más yo quería, una sidra asturiana", continúa cantando Nerea Vázquez, y es que la letra es sin ninguna duda, en todo momento, una oda a la sidra asturiana, que es la única protagonista del tema: "Yo me creía que era escanciador, pero lo estoy echando fuera to'".

Con una primer escucha, es muy sencillo sacar el mensaje principal que pretende transmitir la canción, ya que esta se ha escrito para dejar claro que la única garantía de que la sidra está fabricada en Asturias y con manzana asturiana, es la etiqueta de Denominación de Origen. Además, se ha elegido esta canción con el objetivo de llegar, de esta manera y a través de las redes sociales, a la gente más joven que pueda identificar el ritmo de 'Tú me dejaste de escanciar' y relacionarla con la canción de C. Tangana.

Ahora, parece que Sidra de Asturias ha conseguido su objetivo, ya que esta canción se ha vuelto viral en las redes sociales. En su perfil de Instagram acumula ya más de 20.000 reproducciones y en YouTube está a punto de llegar a las 60.000. La canción se ha convertido en todo un hit veraniego con el que se han sentido muy representados en el Principado de Asturias.