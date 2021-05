Vicky Losada, jugadora de fútbol del Barça, tras ganar la Champions: "Hemos abierto muchas puertas a las niñas"

El fútbol español está de celebración y es que el Barça femenino ha hecho historia al ganar por primera vez la Women’s Champions League . Esta no es solo la primera vez que gana esta competición europea el FC Barcelona femenino, sino también la primera vez que un equipo español se hace con el título de campeón en este campeonato.

Las palabras de Vicky Losada

Una de las cosas que más feliz hace a la capitana es ser consciente de que al final están abriendo muchas puertas a las niñas que por primera vez podrán tener como referentes a futbolistas que sean mujeres: "Yo creo que al final abrimos muchas puertas a las niñas, que a lo mejor mucha gente no hemos tenido y creo que es super importante porque no es solo ganar, sino lo que creas en un país entero y eso a lo mejor la gente no se da cuenta, pero es un parto de gigantes no…".