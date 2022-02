Una zamorana denuncia a una persona que estafaba a gente que quería encontrar trabajo: "Es tan ruin..."

También le preguntó si disponía de banca online, ya que le a través de esta el pago de su nómina. Le preguntó por su entidad bancaria. La "chica de recursos humanos" fue diciéndole cuáles eran los pasos que debía seguir; el dinero se le enviaría a un cajero "así no se te cobrará nada". Al principio, le dijo que enviara 20 euros, luego 40 "para su uniforme a recoger mañana". A Patricia esto empezó a no sonarle nada bien y contestó a su ristra de mensajes con un seco "ok".

Cuando la joven auxiliar de enfermería tuvo que hacer el envío del dinero decidió no hacerlo, dijo que no había podido hacerlo "porque no hay dinero en la cuenta". Al final, Vera le contestó: "Bueno, doy de baja tu candidatura permanente, ya que visto el interés puesto ya me lo dices todo".