Visibilidad para conseguir la igualdad: las historias de Daniela y Zack, dos jóvenes trans visibles

El día 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans, para sensibilizar sobre la discriminación hacia este colectivo

Según una publicación de 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que hay 25 millones de personas trans en todo el mundo, entre un 0,3 y un 0,5% de la población mundial

Hablamos con Daniela Requena y Zack Gómez, dos personas trans visibles en redes sociales

El día 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una celebración dedicada a las personas trans y a visibilizar los problemas específicos a los que se enfrenta este colectivo. Esta fecha fue escogida en 2009 por la activista trans Rachel Crandall, y una década después ya recibe apoyo internacional de organismos como la ONU, que ha creado una campaña específica para este día llamada 'Libres e iguales' que invita a celebrar las identidades de estas personas y a unirse para apoyarlas.

"Ser trans no tiene nada de malo: es una manifestación más de la gran diversidad de la naturaleza humana. Las personas trans forman parte esencial de las comunidades y culturas, y así ha sido a lo largo de la historia", escriben desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos. "Sin embargo, en un mundo donde abundan las opiniones negativas y no siempre hay suficiente información sobre el tema, muchas personas trans sufren hostilidad, discriminación y violencia, simplemente por ser quienes son".

Con motivo de este día tan importante para las personas trans, que siguen en lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos (en España, ahora mismo, estamos en pleno debate sobre la futura Ley Trans), hemos charlado con dos jóvenes trans y visibles en redes sociales que ayudan a normalizar su realidad y, seguro, son referentes de otras muchas personas.

Daniela Requena: "Soy una persona feliz que con su historia ayuda a otras personas"

Daniela Requena tiene 29 años, es periodista y es una de las caras más visibles a la hora de hablar de la vida de una persona trans desde la naturalidad en redes sociales. Hace unos meses se convirtió en viral en TikTok, donde ya tiene más de 650.000 seguidores, al hablar sobre su vaginoplastia. "Soy una mujer transparente y natural, y creo que eso es justamente lo que gusta de mí", contaba Daniela en una entrevista para Yasss.

De nuevo contactamos con ella para celebrar una fecha tan señalada, puesto que en el último año se ha convertido en el espejo en el que se miran muchas chicas como ella. Confiesa que su referente es la modelo colombiana Mara Cifuentes, una mujer transexual que está arrasando tras haber participado en un reality de moda.

Además, la joven comenta que ella no buscó ser un referente en la comunidad, que es algo que simplemente le llegó: "De repente uno de mis vídeos se hizo viral y así nació Daniela Sirena. Sin pretenderlo me he convertido en un referente para algunas personas y eso es todo un orgullo. Adoro cuando alguien me dice que gracias a mí ha dado el paso o que gracias a mí se van a someter a cirugías hasta con mi mismo doctor porque ha visto mi experiencia. Ojalá la Daniela de 16 años hubiera tenido una persona que hablara de este proceso con tanta naturalidad como lo hago yo", comenta.

Daniela se considera una chica muy feliz, que siempre ha recibido apoyo por parte de su familia: "Me he sentido arropada en todo momento, lo cual me hace profundamente feliz", cuenta. "Siempre supe quién era y a medida que iba creciendo y madurando descubrí que ser quién yo quería ser, tenía por delante un “qué soy”. Una etiqueta que acogí rápidamente y que lejos de avergonzarme me ha hecho ser quien soy en estos momentos: una persona feliz, alegre y que con su historia enseña, ayuda o simplemente entretiene a otras personas".

Zack Gómez: "Crecí pensando que era algo que tenía que ocultar, ya que nadie de mi entorno sabía qué era un hombre trans"

Zack Gómez tiene 26 años y es actor y cantante. Acaba de sacar una canción que lleva por título 'Villain boy', un tema de rap en el que cuenta su experiencia sin pelos en la lengua. "Asusta contar tu historia, sea como sea, pero me parece importante hablar desde el corazón y de lo que uno sabe y más si puede aportar un poco de luz en el asunto. Creo que 'Villain boy' te golpea y encoje el estómago", cuenta.

Zack reconoce que creció sin referentes, no había nadie socialmente relevante que fuera un chico trans y pudiera inspirarle a él y a otras personas como él. "Ahora, gracias a las grandes labores de visibilidad, los chavales y chavalas están creciendo con grandes referentes a los que admirar, como Daniela Santiago o Lara Martorel, que no dejan de romper barreras y estereotipos conquistando grandes logros para los artistas trans y nuestras historias", comenta. "No obstante, estamos faltos de referentes trans masculinos en los medios, esperemos que eso cambie pronto".

Cuando Zack comenzó con la hormonación, a la edad de 16 años, no había mucha información sobre chicos trans. Y estamos hablando de hace tan solo una década. "En su momento crecí pensando que era algo que tenía que ocultar ya que nadie de mi entorno sabía qué era un hombre trans", recuerda. "Lo complicado para mí fue precisamente eso, sentir que tenía que esconder quién era, que era un secreto que debía guardar por miedo a que el mundo me rechazara, que no podía ser totalmente libre. Eso cambió cuando hace un año decidí salir públicamente en redes, y no pudo haber sido una mejor decisión".

Del mismo modo que Daniela, Zack también contó con el apoyo de su familia y su entorno: "Nunca he sufrido discriminación, lo cual creo que debería ser la experiencia para todo el mundo y, tristemente, no lo es", explica. "Mi familia me ha permitido ser quién soy desde enano, y eso me ha hecho ser muy fuerte y fiel a mí mismo".