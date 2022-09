Shakira y Rauw Alejandro publican el videoclip alternativo de 'Te felicito' cuatro meses después de su lanzamiento

Fue el mes de junio cuando anunciaron que se habían separado a través de un comunicado y desde entonces este tema no ha dejado de ser noticia; sobre todo desde que en las últimas semanas se diera a conocer que el futbolista ha empezado a salir con Clara Chía.

Pues bien, por ahora, la artista colombiana no ha confirmado ni desmentido que la canción ‘Te Felicito’ sea una indirecta para Piqué, como aseguran muchos de sus fans; pero lo que sí que ha hecho ha sido publicar un videoclip alternativo del tema en el que también aparece Rauw Alejandro, quien canta con ella la canción.

Lo que no sabemos es quién habrá tenido la idea creativa de este vídeo alternativo, ya que para el primero sí que sabemos, gracias a la entrevista que concedió la artista a Jimmy Fallon, que salió de la imaginación de sus hijos: “Ellos fueron los de la idea. Yo no sabía qué hacer. Cuando produzco un video, es como un lienzo en blanco y no tenía idea de qué hacer. Entonces le pedí a mis hijos que cerraran los ojos, escucharan la canción y al más pequeño, Sasha, se le ocurrió la idea: 'Mami, te imagino bailando como robot'. A Milan se le ocurrió lo del fuego verde”, aseguró Shakira.