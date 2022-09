The Weeknd se ve obligado a cancelar su concierto en Los Ángeles quince minutos después de empezar: "Estoy desolado"

El artista preocupó a sus fans al abandonar el escenario de repente al empezar a sonar ya su canción ‘Can’t Feel My Face’. La música siguió sonando, pero él desapareció del escenario y unos pocos minutos más tarde volvió para explicar qué era lo que había ocurrido y disculparse con su público: “Esto me está matando. No quiero detener el show, pero no puedo daros el concierto que quiero daros ahora mismo. Quiero disculparme con ustedes personalmente. Les quiero”.